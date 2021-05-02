Военные повара ЗВО приготовили больше 25 тысяч куличей на Пасху

Москва, 2 мая. Повара подразделений материально-технического обеспечения ЗВО в преддверии празднования Пасхи приготовили свыше 25 тысяч куличей для военнослужащих танковой армии.

Пасхальные куличи готовили с соблюдением всех санитарных норм и из натуральных продуктов. Кроме того, в рационе военнослужащих Западного военного округа увеличили порцию куриных яиц, которые военные повара празднично расписали.

Все пасхальные куличи и яйца предварительно были освящены в столовых, молельнях и храмах на территории воинских частей и соединений ЗВО России.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов на МКС с Пасхой. В своем обращении он пожелал всем духовного здоровья, здравия душевного и телесного, мира и спокойствия. Поздравление прозвучало во время телемоста, соединившего Международную космическую станцию с храмом Христа Спасителя.