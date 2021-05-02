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Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз

Армия
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Федеральное агентство новостей

Пекин, 2 мая. Россия подготовит Соединенным Штатам неприятный сюрприз в случае прямого военного конфликта. Такое заключение сделали аналитики из Китая.

Как сообщает издание Sohu, на фоне предельно низких отношений между Россией и США возникают опасения, что российско-американская конфронтация перетечет в полномасштабное военное столкновение. Однако в этом случае Белый дом может серьезно пожалеть о силовом решении разногласий. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Несмотря на шапкозакидательские заявления о том, что американская армия за неделю сможет захватить РФ, в реальности все окажется гораздо сложнее. Китайские эксперты предостерегают своих западных коллег строить прогнозы исключительно на основе количественных показателей, поскольку в войне они будут иметь второстепенное значение.

В Sohu отметили, что Россия обладает важным стратегическим преимуществом над Соединенными Штатами. Поскольку главный театр конфликта будет находиться в Европе, при попытке интервенции США будет ждать весьма неприятный сюрприз.

Российский военно-морской флот будет проводить операции вблизи своих баз, что позволит ему осуществлять оборону при поддержке авиации и береговых противокорабельных батарей. В то же время американским вооруженным силам, напротив, придется действовать далеко от родных берегов, что сопряжено с большим количеством рисков.

Также китайские аналитики не советуют сбрасывать со счетов боевой характер россиян, которые, несомненно, окажут захватчикам яростное сопротивление. Таким образом, попытка захватить РФ не закончится для США ничем хорошим.

Ранее в Китае предсказали, чем обернется для Японии попытка устроить провокацию на Курилах.

сша вс рф sohu
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