Мир после пандемии: чем Ближний Восток планирует заманивать туристов

Коронавирус нанес тяжелый удар по мировому туризму, и в настоящий момент сложно определить примерные сроки завершения пандемии. Однако арабские страны предпринимают выдающиеся меры подготовки к посткоронавирусному периоду, намереваясь в кратчайшие сроки не только достичь предыдущих показателей турпотока, но и увеличить его в несколько раз.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в прошлом и будущем туристической отрасли на Ближнем Востоке, а также в действиях арабских стран по ее скорейшему возрождению.

Готовь курорты осенью

Необходимо отметить, что ближневосточные государства стали предпринимать меры по увеличению турпотока отнюдь не из-за эпидемии. Напротив — первые такие шаги были осуществлены в 2019 году, но внезапный удар COVID-19 оставил их практически незамеченными ввиду повсеместного закрытия границ.

До 2020 года регион лидировал по показателю прироста количества международных прибытий, в два раза превышая среднемировой уровень. Об этом свидетельствуют данные Всемирной туристской организации ООН.

Saudi Arabia will provide up to $533 million to fund 113 tourism projects nationwide this year as the kingdom aims to expand the sector https://t.co/DOddaruPuk — Bloomberg Middle East (@middleeast) April 29, 2021

В настоящий момент арабские страны предпринимают бюрократические и даже политические меры для упрощения прибытия туристов, их путешествия по региону, а также уменьшения стоимости их отдыха.

Саудовская Аравия — «сложное» место

До сентября 2019 года на территорию королевства относительно легко могли въезжать лишь мусульмане, совершающие паломничество к святыням ислама, рабочие и бизнес-партнеры. Однако после этой отметки Эр-Рияд стал выдавать туристические визы стоимостью в 120 долларов гражданам 49 стран Северной Америки, Европы и Азии, включая Россию.

В первые десять дней после нововведения в страну въехали 24 тысячи туристов. Предполагается, что к 2030 году уровень турпотока в королевство будет составлять не менее 100 миллионов человек ежегодно.

Saudi Arabia's flagship tourism project developer gets a 'green' loan from 4 Saudi banks for 16 new hotels. https://t.co/74mkPcTa7I — Rappler (@rapplerdotcom) April 27, 2021

Еще одним плюсом «открытия» Саудовской Аравии является упрощение перемещения по Аравийскому полуострову, 80% которого занимает это государство. Если турист намерен пребывать на территории королевства не более 18 часов, то ему вовсе не обязательно оформлять визу. Это делает возможным сухопутное передвижение между странами региона.

Без внимания не осталась и инфраструктура. В конце февраля наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд объявил о вложении более чем трех миллиардов долларов в строительство гостиниц на 2,7 тысячи номеров, 1,3 тысячи единиц жилья и 30 торгово-развлекательных объектов, и это только на текущий год.

Эмираты и Бахрейн — политика и бизнес едины

Куда более «радикальные» меры предприняли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Бахрейн, подписав Авраамские соглашения. Разумеется, развитие туризма не является главной причиной нормализации отношений с Израилем, однако представляет собой значительное и позитивное следствие договора.

Так, между арабскими и еврейским государствами начали осуществлять прямые авиарейсы. С конца ноября 2020 года ОАЭ и Бахрейн посетили 67 тысяч израильских граждан. Резко возникший поток был пресечен эпидемией.

According to the ministry, this measure will help boost tourism, trade and economic relations between Israel and Bahrain after the signing of the normalizations agreement last year.https://t.co/eBONAcUHpT — بحريني ليكس (@bahrain_ileaks) April 24, 2021

Директор Туристического офиса правительства Израиля Шарон Бершадски отмечает, что данный шаг позволил арабским странам стать одними из самых привлекательных международных туристических зон.

«Сегодня как никогда Ближний Восток является безопасной зоной для международных туристов. Соглашения, подписанные с Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем, обеспечат уникальные комбинации между обоими направлениями по доступным ценам», — сообщил он.

В «игру» включился крупный бизнес пассажирских авиаперевозок: Etihad Airways, El Al, Emirates и другие. Примечательно, что теперь израильским рейсам разрешается использовать воздушное пространство Саудовской Аравии, что влечет за собой сокращение стоимости и длительности перелетов.

Необходимо упомянуть, что ОАЭ также делают ставку на развитие внутреннего туризма, который занимает четверть в структуре прибыли страны от всей отрасли. В текущем году Абу-Даби выделил 11,2 миллиарда долларов на разработку туристических маршрутов, поддержку и развитие инфраструктуры.

#UAE ranks first in the Arab world and 31st globally on @ceoworld’s list of the most start-up friendly countries in the world in 2021 https://t.co/s1w224C7On pic.twitter.com/yPzID3TnFK — Dubai Tourism (@dubaitourism) April 27, 2021

Руководство Эмиратов, включая самого шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, призывает граждан ОАЭ посетить археологические и архитектурные достопримечательности в каждом уголке страны, получить позитивные впечатления и поделиться ими в соцсетях.

Оман — визы не нужны

Южный султанат, в отличие от своего саудовского соседа, «перерос» визы — они были просто отменены для граждан 103 стран (включая СНГ) при условии их нахождения в Омане не более двух недель. При этом ранее данное разрешение стоило 13 долларов.

«Это новое изменение позиционирует Оман на глобальной карте и открывает множество возможностей, делая Оман доступным для более широкого посещения. Освобождение от въездных виз будет способствовать развитию всей индустрии туризма. Туристы со всего мира теперь могут быстро посетить Оман, не проходя через хлопоты длительного процесса оформления визы», — сообщил Хайтам Аль Гассани, исполняющий обязанности директора по общему продвижению туризма в султанате.

При этом количество гостей в Омане всегда было незначительным по сравнению с ОАЭ. Этот разрыв планируется сократить за счет развития транспортных связей между государствами. Две страны запустили в 2019 году автобусный маршрут от Дубая до Маската со множеством остановок у достопримечательностей.

Катар — границы открыты

Власти эмирата ожидают наплыва туристов после окончания Катарского кризиса в текущем году и сопутствующего снятия блокады. Эпидемия используется для ускоренной модернизации туристической инфраструктуры. Национальный совет по туризму делает ставку на экологичные технологии при сохранении внешнего «лоска». Так, например, новые стадионы, обладающие раздвижными крышами и системами охлаждения, будут питаться от солнечных батарей.

Qatar plans to build a self-powered floating hotel https://t.co/0AH4YDwADa via @ArabTourismNews — بوابة السياحةالعربية (@ArabTourismNews) April 24, 2021

В число подобных проектов входит район Мшейреб, строительство которого планируется завершить в текущем году. В рамках него проводится модернизация старого делового района Дохи. Застройка выполняется в современном архитектурном видении при гармоничном сочетании с исторической частью города.

Роль туристов в ближневосточном будущем

Безусловно, принимаемые арабскими странами меры являются частью их планов по перестройке экономических моделей и уменьшению зависимости от продажи углеводородов.

The expansion of travel and tourism in the Middle East | WTM Global Hub https://t.co/f4NMYhr6sC #travel #hospitality — Elite Search (@elite_search) April 26, 2021

Туризму отводится одна из ключевых ролей в стратегии долгосрочного экономического планирования. Это связано не только с прибылью от самих путешественников, но и с созданием бренда, позитивного образа этих государств. Картина благополучия напрямую влияет на международное восприятие данных стран, что должно сыграть положительную роль в привлечении будущих инвестиций.