Женщина из Набережных Челнов нашла свою мать мертвой спустя пять дней после ее смерти

Набережные Челны, 2 мая. Жительница Республики Татарстан обнаружила свою мать в квартире дома 6-го комплекса поселка ГЭС мертвой после того, как та не отвечала на звонки пять дней.

По информации из правоохранительных органов, женщина живет в новом городе и приехала навестить мать, которая не отвечала на звонки. Войдя в квартиру, та обнаружила, что 67-летняя женщина мертва.

По результатам внешнего осмотра выяснилось, что на теле отсутствуют признаки насильственной смерти. По данным судмедэкспертов, смерть наступила за пять суток до обнаружения тела. Эксперты смогут установить причины скоропостижной кончины пенсионерки после вскрытия.

Трагический инцидент произошел в многоэтажном доме на Вилеровской улице в Пушкинском районе в Шушарах, сообщал ФАН. Причина смерти ребенка устанавливается.