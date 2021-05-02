Мотострелки ЗВО завершили репетицию праздничного салюта ко Дню Победы

Калининград, 2 мая. Военнослужащие артиллерийского дивизиона мотострелкового полка Балтийского флота завершили тренировки праздничных стрельб ко Дню Победы.

В ближайшие дни фейерверочные установки будут полностью готовы к проведению салюта 9 Мая.

Праздничный артиллерийский салют будет производиться из орудий ЗИС-3, которые были выпущены еще в 1943 году. Пушки, стоящие сейчас на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга. У некоторых из них остались следы времен Великой Отечественной войны. Несмотря на возраст, оружие до сих пор в строю. Оно осуществляет звуковое сопровождение салютов, так как обладает характерным отрывистым звуком.

В Калининграде праздничный салют будет произведен из трех 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы.

Ранее сообщалось, что Минобороны России представило информацию о проведении парадов и салютов в День Победы. Подробная информация появилась на сайте военного ведомства, и ознакомиться с ней могут все желающие.