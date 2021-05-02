Иранские журналисты рассказали о последствиях антироссийских выпадов Чехии и Болгарии

Тегеран, 2 мая. Недружественные к России действия Праги и Софии могут привести к торговым ограничениям со стороны Москвы, уверены в иранском издании.

Местные журналисты обратили внимание на жесткие ответы РФ на выпады двух государств. Болгарские и чешские выпады могут привести к тому, что у государств появится потребность в расширении торговых связей, отметили в иранском СМИ.

«А если вспомнить, что внешняя торговля восточноевропейских стран довольно существенно зависит от России, то можно предполагать, что в скором времени и Праге, и Софии, и правительствам других стран, проявивших «солидарные шаги» в отношении Москвы, придется решать довольно непростую задачу по диверсификации своих внешнеторговых связей», — заключили журналисты.

Ранее стало известно о решении прибалтийский стран «проявить солидарность» с Чехией и выслать российских дипломатов. Прага начала совершать нападки на Москву в связи с инцидентом во Врбетице. Она уверена в якобы причастности России к взрывам на складах.