Аналитик Кривелевич назвал условие падения цен на квартиры в России

Москва, 2 мая. Высокие цены на рынке жилья не смогут долго продержаться без подпитки денежными потоками, считает кандидат экономических наук Максим Кривелевич.

Уровень цен поддерживается из-за вложений финансово обеспеченной прослойки населения в недвижимость, считает аналитик. По его мнению, в России это группа людей, работающих с сырьевыми ресурсами. Если уровень цен на сырьевом рынке достаточно высок, указанная прослойка может позволить себе инвестиции в жилплощадь.

«При этом если, не дай бог, цена на «нефть-газ-лес» упадет, денежные потоки, подпитывающие рынок недвижимости, благополучно иссякнут, покупательская активность схлынет. Несложно предположить, что ввиду падения спроса поползет вниз и стоимость квартир», — цитирует Кривелевича KONKURENT.RU.

Эксперт полагает, что инвестиции такого рода в данный момент не принесут выгоды. Покупатели квартир могут столкнуться с тем, что вложение не будет давать прибыль в будущем.

Доктор экономических наук Яков Миркин ранее высказывал другое мнение и рекомендовал покупать вторичную недвижимость.