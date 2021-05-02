Москва, 2 мая. Спецдокладчика Европарламента по ситуации с блогером Алексеем Навальным включили в список из восьми персон, которых признали нежелательными в России.

Объяснение этому Жак Мэр попытался дать в беседе с изданием Le Monde. По его словам, главной причиной такого решения стали доклады по факту изучения обстоятельств якобы отравления Навального.

«Это не меняет моего мандата по поводу отравления и заключения в тюрьму Алексея Навального. С другой стороны, для россиян это усложняет возможности сотрудничать», — подчеркнул он.

Расследование этого происшествия с одиозным блогером и защита прав человека — официальная цель работы Жака Мэра в РФ. Но во время беседы с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), которые разговаривали с ним от имени украинского парламентария Александра Мережко, все стало выглядеть немного иначе, пишет NationNews.

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Мэр признался, что хотел бы «совместно поработать» с украинской стороной в этом деле. Но совсем лишать прав Россию невыгодно, поскольку это приведет к негативным для европарламентариев последствиям.

«Не будет возможности наблюдать за выборами, как сейчас. Если мы хотим совместного механизма, мы должны сохранить Россию, даже если хотим наложить на них санкции», — сообщил спецдокладчик подставному Мережко.

Однако если вспомнить призывы вмешаться в случае непризнания так называемых «независимых кандидатов» на выборах, становится очевидным: запреты Жаку Мэру и прочим европейским парламентариям приезжать в Россию обоснованы с точки зрения государственных интересов. Хотя деятельность ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; ее структурные подразделения включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) и связанных с ней структур ограничили, ее желание дестабилизировать обстановку в России остается по-прежнему актуальным.

При этом тема предстоящих в России выборов и участия в них сторонников Навального всплывала и раньше. Политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему Любовь Соболь не сможет быть эффективна в Госдуме.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.