Три простых вопроса Христо Грозеву. Колонка Голоса Мордора



Тайна взрывов на украинских оружейных складах раскрыта. И теперь нет никаких сомнений, кто в них виноват. Впрочем, у думающих людей не было и раньше — безусловно, это Россия. А конкретно Главное разведывательное управление, где тянут свою служебную лямку знаменитые Петров и Боширов.

И ведь как хорошо были заметены следы! Вот, к примеру, склады в Балаклее, что под Харьковом, — с самого начала появилась годная, правильная версия того, что там случилось. Русские беспилотники, пролетевшие над базой и сбросившие какие-то боеприпасы, скорее всего, зажигательные. Беспилотники, конечно же, невидимки, ибо их не заметил вообще никто. Но эту версию после тщательного расследования отмели украинские следователи. Подозреваю, что там засели агенты Кремля, и всех необходимо срочно проверить на лояльность и выявить предателей.

Хорошо, что есть Bellingcat, а в нем работает Христо Грозев. Этот Христо влегкую раскопает самую тайную информацию и раскроет все тайны. Вот и в истории с взрывами украинских складов боеприпасов Христо Грозев поставил жирную точку. «Все мне ясно стало теперь!» Взрывы устроены русскими диверсантами. Да, конечно, доказательная база у Христо, мягко говоря, хромает, но разве дело в доказательствах? Что за чушь вообще? В общем, как принято говорить, «нет никаких поводов сомневаться» в том, что Христо Грозев озвучил правду. А если вы сомневаетесь или требуете доказательств, то вы точно агент Кремля, а то и самого ГРУ.

Но все равно мне хочется задать Христо Грозеву несколько вопросов. Все они будут риторическими, ибо я прекрасно понимаю, что ответа на них никогда не будет, но все же.

Итак, вопрос первый: господин Грозев имел счастье видеть фотографии украинских складов боеприпасов до взрывов? Во всей красе классического, запущенного бардака. Все эти тонны боеприпасов в разбитых и навалившихся друг на друга деревянных ящиках, ржавеющие штабеля снарядов, какие-то хитрые конструкции из дерьма и палок, собранные для того, чтобы в них хранить ракеты для РСЗО? Видел ли Христо всю эту вселенскую разруху, грязную, веками не убиравшуюся территорию, поросшую изрядно подсушенной солнцем травой? Уважаемый Христо, если вы не видели, то Google вам в помощь. Найдется за секунды. Вы получите удовольствие, непередаваемое. Я не знаю, какое состояние было у болгарских или у чешских складов, но все увиденное про склады украинские просто вопиет — все это рано или поздно обязательно взорвется без всякой посторонней помощи. Просто потому, что в таком состоянии оно не может не взорваться.

ТАСС / Mykhailo Andriiv / AP

Вопрос второй: видел ли господин Грозев личный состав, который нес службу на тех складах? Подскажу, и этих фотографий в интернете масса. Лихие защитники украинской Родины на фоне всех этих огромных груд ржавого металла, в которых можно узнать артиллерийские склады и мины, они же, возлежащие на штабелях зарядов для пушек, в общем, в любых позах, годных для дембельского альбома. Господин Грозев обязательно должен посмотреть эти фотографии. Кстати, как-то мелькали и фотографии солдат с дымящимися бычками — помните, я в предыдущем абзаце писал про сухую траву?

И третий вопрос: господин Грозев слышал когда-нибудь выражение «украинский прапорщик»? Это, как сейчас говорят, мем, и его знают все, кто служил в Советской армии. Вряд ли что-то изменилось и в армии независимой Украины. «Украинский прапорщик» — это такой персонаж, который может продать все что угодно. И не просто может продать — продаст обязательно. Само собой, то имущество, которое ему не принадлежит. То есть он сначала ворует, а уже потом продает. Эти персонажи стали легендами в течение десятков лет, буквально некими супергероями, говоря современным языком, суперспособность которых заключается в невероятной вороватости.

Господин Грозев должен знать, что служили подобные персонажи в первую очередь на… складах. Любых — от ГСМ до боеприпасов. На каждом складе есть что украсть. И они воровали. Я уверен, что на воротах склада в Балаклее не было таблички «Здесь нет прапорщиков!». Они там были. А знает ли господин Грозев, что обычно делали такие прапорщики, когда количество сворованного становилось критическим, то есть заметным? Да! Иногда они устраивали поджоги, ибо огонь лучше всего уничтожает следы воровства.

И еще я уверен в одном: что если даже Христо Грозев и будет обладать этой информацией, а также пониманием, к чему все перечисленное может привести, то он все равно будет обвинять в диверсии условных Петрова с Бошировым. Ну что поделаешь? Работа такая у Христо Грозева. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. И если тебя ужинают хорошо, то очень легко разглядеть в том бардаке, что буйствовал на украинских складах боеприпасов, тени Петрова и Боширова.