«Тамбов» уступил «Ростову» и потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ

Ростов-на-Дону, 2 мая. Футболисты «Тамбова» проиграли «Ростову» в гостевом матче РПЛ и потеряли теоретические шансы сохранить прописку в лиге.

Встреча 28-го тура чемпионата России по футболу на «Ростов Арене» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 70-й минуте игры открыл Дмитрий Полоз. Вскоре Кэнто Хасимото увеличил преимущество хозяев.

Благодаря победе команда из Ростова-на-Дону набрала 43 очка и продолжает занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» продлил безвыигрышную серию до 17 матчей. Команда из одноименного города, о финансовых проблемах которой стало известно в зимнее межсезонье, потеряла математические шансы на сохранение путевки в РПЛ.

Ранее «Химки» с минимальным счетом обыграли екатеринбургский «Урал» в домашнем матче чемпионата России по футболу. Победу хозяевам принес гол Мохамеда Конате.