В Волгоградской области сотрудники МЧС спасли четверых детей из горящего дома

Волгоград, 2 мая. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили об успешном спасении из пожара четырех детей. Инцидент произошел в жилом дома в городе Котельниково.

К моменту прибытия специалистов 42-ой пожарной части полыхала летняя пристройка, языки пламени охватили второй этаж. Очевидцы происшествия предупредили спасателей, что внутри дома могут находиться дети. После получения вводных данных пожарные сформировали схему борьбы с огнем и отправились на разведку.

Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. Спасатели успешно справились с задачей: спасли детей, вывели их на свежий воздух и передали родителям. Обстоятельства и причины инцидента выясняются, назначен ряд проверок.

Семейная пара из Южно-Курильска спасла село от пожара, сообщал ФАН. Супруги стали свидетелями возникновения травяного пожара, который мог полностью уничтожить постройки близлежащего села. Однако благодаря храбрым и грамотным действиям неравнодушных граждан огонь был потушен.