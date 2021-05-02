Линейка смартфонов Zenfone 8 получит аудиоразъем 3,5 мм

Москва, 2 мая. Стандартный аудиоразъем появится в новой серии флагманских смартфонов Zenfone 8. Техническими характеристиками гаджета от ASUS поделились инсайдеры.

Модель Zenfone 8 Mini будет представлена покупателям в пяти вариантах памяти: 6 или 8 ГБ ОЗУ вместе со строенным флеш-накопителем 128 ГБ, а также 8, 12 или 16 ГБ с накопителем 256 ГБ. Серия ASUS Zenfone 8 получит стандартный 3,5 мм аудиоразъем. Эту информацию официально подтвердили представители компании. Вход для наушников будет расположен на верхней грани гаджета.

Новое семейство смартфонов пополнится тремя моделями: ZenFone 8 Mini, ZenFone 8 Pro и ZenFone 8. Все варианты гаджета будут построены на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888.

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra совсем скоро появится в магазинах Европы. Как сообщалось ранее, старт продаж в Нидерландах намечен на 11 мая.