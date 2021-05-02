Шведские ученые выявили связь между группой крови и опасными заболеваниями

Стокгольм, 2 мая. Исследование, проведенное шведскими специалистами, помогло выявить взаимосвязь между группой крови и предрасположенностью к некоторым серьезным заболеваниям.

Ученые проанализировали медицинские карты около 5 млн пациентов. В результате удалось определить 49 заболеваний, которые чаще грозят людям с определенной группой крови. Так, оказалось, что обладатели второй группы крови более подвержены тромбообразованию.

Те, у кого первая группа, склонны к проблемам со свертываемостью. Кроме того, женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором во время беременности чаще сталкиваются с возникновением гипертонии. В свою очередь, у людей с третьей группой крови выше риск появления камней в почках.

Американские исследователи ранее выяснили, что обладатели второй группы крови более склонны к алкоголизму. При этом устойчивость к злоупотреблению чаще наблюдается у людей с первой группой.