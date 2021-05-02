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В одной из старейших тульских поликлиник начался капитальный ремонт

Общество
В одной из старейших тульских поликлиник начался капитальный ремонт
фото пресс-службы Министерства здравоохранения Тульской области  / 

Тула, 2 мая. Капитальный ремонт без отрыва от приема пациентов проводится в поликлинике на улице Демьянова. Здесь располагается медучреждение, куда ежедневно приходит около двух тысяч человек.

Построенное в середине прошлого века здание требует не просто косметического вмешательства, а замены кровли, полного обновления всех инженерных сетей, работ с фасадом и внутренними помещениями. Такой ремонт стартовал, но жители города по-прежнему могут посещать поликлинику.

«Сейчас ведутся работы на третьем этаже здания, где находятся кабинеты лора, офтальмолога, терапевтов. Эти врачи ведут прием на других этажах поликлиники. Вся помощь пациентам оказывается в полном объеме», — говорит заместитель главного врача Тульской областной клинической больницы №2 Алла Шишкова.

Ремонт обещает пройти в относительно короткие сроки. По планам, его завершение намечено на октябрь текущего года.

Ранее ФАН писал о том, что в Тульской областной больнице прекратил свою работу инфекционный госпиталь.

тульская область ремонт поликлиники
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