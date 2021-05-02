Работа в холодном офисе может привести к проблемам со здоровьем

Москва, 2 мая. Холодные температуры влияют на метаболизм человека, что способно привести к образованию лишнего веса, считают ученые.

Температура воздуха в офисных помещениях имеет влияние на состояние здоровья сотрудников. Это связано с механизмом поддержки внутренней температуры тела, утверждают исследователи. На это влияют три типа метаболической активности.

Первый тип, называемый также основным, базируется на сжигании двух третей калорий для поддержания деятельности основных систем организма, в том числе пищеварительной. Второй тип представляет собой физические движения. Вследствие химических реакций мышцы человека сокращаются, вырабатывая тепло. Наконец, третий тип — выработка тепла в «буром жире». Это особая ткань, содержащая в себе большое количество органелл митохондрий, накапливающих энергию. Третий тип активируется лишь при достижении минимальных температур.

Как утверждают авторы исследования, снижение температуры воздуха на один градус снижает метаболизм организма на 7%, приводя к накапливанию жира. Таким образом, сотрудники неотапливаемых офисов рискуют заработать лишние килограммы.

Избавиться от лишнего веса могут помочь определенные продукты. Ранее сообщалось, что в список таких продуктов вошли авокадо, бананы и свекла.