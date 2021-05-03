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«Мазут может вылиться в море»: распил кораблей в Севастополе возмутил местных жителей

Общество
«Мазут может вылиться в море»: распил кораблей в Севастополе возмутил местных жителей
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Жители Казачьей бухты в Севастополе возмутились незаконной, по их мнению, утилизацией кораблей на побережье и в акватории бухты. Они говорят, что эта деятельность загрязняет воду и нарушает экологию места. Свои требования остановить работы люди неоднократно выражали в социальных сетях губернатора города, а также призвали помочь местные телеканалы.

ФАН побывал на месте событий и разобрался, что происходит. Еще недавно на территорию полигона можно было зайти, погулять у незастроенного берега, поклониться месту, где принял мученическую смерть святой Папа Климент. Теперь проход закрыт, на дороге шлагбаум, а въезд охраняет часовой.

Казачья бухта еще в советские времена была почти полностью закрыта ― здесь несколько военных полигонов, стоянки военной техники, РЛС, военные городки. Однако со временем там начали селиться и гражданские. Теперь, когда цена земли у моря взлетела до небес, каждый свободный гражданский метр на Казачке пытаются застроить. Людей становится все больше, и это периодически приводит к локальным конфликтам.

В этот раз спор возник вокруг распила и утилизации военных кораблей — МРК «Мираж» и малого противолодочного корабля «Владимирец». Работа ведется на территории военного полигона, раньше вход сюда для гражданских был закрыт, теперь вне учений люди могут здесь гулять и купаться.

Жителей возмутила почти беспрерывная работа по утилизации кораблей, еще больше им не понравилось, что ее проводят представители гражданской фирмы.

Кроме того, местные переживают даже не столько за то, что не смогут попасть на пляж и искупаться, как за то, что происходящие здесь действия могут нарушить экологию региона, из-за чего погибнут многие обитатели моря и водоплавающие.

При этом инспекторы Севприроднадзора уже провели обследование территории и зафиксировали нарушения в акватории Черного моря. Материалы обследований переданы в Росприроднадзор.

«Мы видим, что работают гражданские, понимаем, что мазут может вылиться и загрязнить воду. Тут детишки купаются, люди приезжают, сейчас сезон как раз начинается — а тут такое», — рассказал ФАН местный житель.

Жителей Казачьей бухты поддержал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в своих социальных сетях он высказался против утилизации кораблей. По его мнению, эти работы должны производиться в другом, специально оборудованном месте.

«Я занимаюсь вместе с компетентными органами этим вопросом. Будем убирать «предприятие» из бухты в промзону. И разбираться с последствиями», — написал губернатор в своих социальных сетях.

Чуть позже в прямом эфире на телеканале СТВ он сообщил, что в ближайшие дни распил кораблей в Казачьей бухте будет прекращен и удален.

Как стало известно ФАН, распил военных кораблей по закону должен проводиться на территории объектов Черноморского флота, именно поэтому его и начали проводить на территории военного полигона в Казачьей бухте. Для утилизации на флоте наняли фирму-подрядчика, которая и ведет работы на объекте. Берег здесь идеально подходит для таких работ, корабль можно установить максимально близко к берегу и разбирать его с суши.

Для того чтобы отбуксировать полуразобранные корабли для заверения работы, например, в Инкерман, их нужно вывести из состава флота, сделать «гражданскими» и передать для работы гражданским исполнителям. Каким образом этот вопрос будет решен, пока неизвестно. Вероятно, губернатор Севастополя и командующий флотом в ближайшее время решат данную ситуацию. На сегодня утилизация продолжается.

Ранее ФАН рассказывал, что у берегов Севастополя разлилось дизельное топливо, сейчас Севприроднадзор проводит проверку.

крым казачья бухта
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