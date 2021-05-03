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Политолог Кот осудил нацистский марш одесских поджигателей

Политика
Политолог Кот осудил нацистский марш одесских поджигателей
ТАСС  /  Архип Верещагин

Прошедший в Одессе нацистский марш является демонстрацией господства нелюдей. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

2 мая, в годовщину трагических событий, произошедших в Одессе ровно семь лет назад, украинская ультраправая партия «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», в отношении которого в РФ возбуждено уголовное дело) устроила так называемый «Марш защитников». Десятки одетых в камуфляж нацистов прошлись по Одессе под флагами Украины и глумились над памятью 48 сгоревших в Доме профсоюзов активистов движения «Антимайдан», выступивших против госпереворота, который произошел в Киеве в феврале 2014 года.

«Мы имеем дело с чем-то невообразимым, — завил Кот. — Где еще, в какой стране мира можно представить такое, чтобы люди, совершившие однажды массовое убийство, потом в течении многих лет открыто собирались и, ничего не боясь, праздновали годовщину своего преступления?»

По словам политолога, еще в то время, когда нацисты только-только совершили сожжение своих политических оппонентов, они любили говорить, что таким образом расправились с гражданами России, которые готовили переворот.

«Но потом, когда были подняты документы и установлены личности всех погибших, выяснилось, что практически все они — местные жители, одесситы, прожившие в этом городе долгие годы, — сказал эксперт. — Да, они не имели российских паспортов — но все были русскими по духу!»

Политолог Кот осудил нацистский марш одесских поджигателей
ТАСС  / Архип Верещагин

Собеседник ФАН заметил, что сегодняшний марш нацистов, посвященный годовщине совершенного ими жертвоприношения, является по сути акцией устрашения.

«Они хотят показать, что это они здесь власть, — подчеркнул Кот. — И продемонстрировать, что могут творить с инакомыслящими все, что только захотят. Решат сжечь — сожгут, и ничего им за это не будет! Наоборот, они будут получать звезды героев, их имена будут славить в пантеоне богов новой Украины, а Запад — тот самый либеральный Запад, который так волнуют разгоны митингов в России — будет принимать их на самом высоком уровне!»

Политолог назвал прошедший митинг «демонстрацией господства нелюдей».

«Но я хочу обратить ваше внимание вот на что: семь лет прошло с тех событий — а они до сих пор боятся! — сказал эксперт. — Боятся, что однажды придется держать ответ за совершенные преступления — если не перед людским судом, то перед судом Божьим».

украина одесса националисты дом профсоюзов кот
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