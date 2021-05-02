Поставки «Газпрома» на внутренний рынок могут вырасти к 2026 году

Москва, 2 мая. Программа газификации России заметно увеличит внутренний рынок, поэтому «Газпром» собирается нарастить свое присутствие.

Возможный дополнительный объем, который компания направит на национальный рынок, оценен в 21,8 миллиарда кубометров газа в год. Зампред правления компании Виталий Маркелов сообщил об этом на Дне инвестора, передает ТАСС.

Руководители 67 регионов подписали программы развития газоснабжения с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Компания намерена инвестировать средства в их реализацию. План увеличения объемов газификации в стране рассчитан на пять лет. За это время планируется постройка 24,4 тыс. км газопроводов, которые проведут трубы с голубым топливом к 3632 населенным пунктам.

По оценкам АО «Мособлгаз», создание достаточной для потребителей газовой инфраструктуры может завершиться в отдельных субъектах РФ к 2030 году.