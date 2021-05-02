Республиканцы в США хотят штрафовать соцсети за блокировку политиков

Таллахасси, 2 мая. Законодатели Флориды рассматривают законопроект, который позволит штрафовать медиа-компании за блокирование на своих площадках политических деятелей. Об этом сообщил губернатор штата, республиканец Рон ДеСантис.

По его словам, закон, разработанный республиканской партией штата, предусматривает наложение штрафа в 250 тыс. долларов за каждый день блокировки политических кандидатов от Флориды и штраф в 25 тыс. долларов за аналогичные действия в отношении всех остальных политиков. Кроме этого, согласно законопроекту, социальные платформы будут обязаны представить четкие стандарты, за нарушения которых пользователь может быть удален с платформы, а также предоставлять пользователям семь дней на устранение таких нарушений.

Представители республиканской партии неоднократно высказывались с критикой в адрес Twitter и Facebook за блокировку бывшего президента США Дональда Трампа. Принятие закона должно затруднить подобные действия в будущем.

«Этот закон не касается Дональда Трампа. Он касается 22 миллионов жителей Флориды и их права, гарантированного Первой поправкой конституции», — отметил член Палаты представителей от штата Джон Снайдер.

Члены демократической партии раскритиковали закон, назвав его «местью» за блокировку Дональда Трампа в социальных сетях.