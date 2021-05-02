Итальянские робототехники научили робота думать вслух

Рим, 2 мая. Специалисты из итальянской корпорации SoftBank Robotics приблизились к решению проблемы недопонимания между человеком и роботом.

Эксперимент проводился с участием робота-помощника Pepper. Сотрудники итальянского Университета Палермо обучили Pepper проговаривать свои мысли в процессе выполнения определенной задачи.

После этого они проанализировали, каким образом использование внутренней речи отражается на достигнутых результатах. Поскольку человек таким образом может проследить логику машины, то и решения, которые она предлагает, становятся понятными.

Ранее новую модель робота-пылесоса от Samsung научили присматривать за домашними животными. Например, если собака лает громче, чем обычно, или длительное время не двигается, он посылает владельцу оповещение на смартфон.