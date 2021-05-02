Госдеп США одобрил решение Чехии исключить Росатом из тендера на АЭС «Дукованы»

Вашингтон, 2 мая. Решение Чехии исключить российскую корпорацию «Росатом» из кандидатов на строительство АЭС «Дукованы» поддержали в Госдепартаменте США.

Солидарность с Прагой в ее «мужественном ответе на подрывные действия» Москвы выразил в ходе телефонной беседы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что решение правительства республики относительно участия Росатома в тендере на строительство «Дукованы» и высылки российских дипломатов повысило безопасность Чехии и Альянса НАТО.

Российская госкорпорация ранее назвала решение Праги нерыночным и политически ангажированным. Оно не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли.

Директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» Анастасия Михальченко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала о подготовке Россией и Германией совместных проектов в области «зеленой» энергетики.