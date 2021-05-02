Россиянам дали рекомендации по подготовке автомобиля к долгой поездке

Москва, 2 мая. Что стоит проверить или заменить в машине перед длительным путешествием, россиянам рассказали в сервисе «СберАвто».

Так, обязательно следует проверить уровни тормозной и охлаждающей жидкостей, омывателя стекол и уровень масла. Если в автомобиле нужно поменять масло, лучше позаботиться об этом до поездки. Кроме того, перед путешествием необходимо убедиться в исправности световой индикации и фар ближнего и дальнего света. Если часть пути будет проходить ночью, важно настроить свет так, чтобы не слепить других водителей на дороге, перечисляет рекомендации РИА Новости.

Кроме того, собираясь в дорогу, стоит взять с собой «запаску» и инструменты, которые могут пригодиться при ее установке, а также буксировочный трос, внешнее пусковое устройство или провода для «прикуривания». Не стоит забывать и про автомобильный герметик. В дополнение специалисты советуют проверить, на месте ли все необходимые компоненты автомобильной аптечки и срок их годности.

«Долгая дорога может утомить водителя и пассажиров, поэтому лучше заранее подготовить салон автомобиля к комфортной поездке», — резюмируют эксперты.

Новую формулу расчета стоимости бензина ранее ввело Минэнерго РФ.