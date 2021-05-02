Жители и гости Петербурга пришли в восторг от «Вальса буксиров»

Традиционный «Вальс буксиров» состоялся в Петербурге. Гости и жители Северной столицы стали свидетелями настоящего танца, который завершился водным фейерверком.





Самыми активными зрителями оказались дети. Они фотографировали суда, кричали от удивления и даже занимались творчеством. Восьмилетний Валера принес на набережную карандаши, чтобы нарисовать корабли с натуры.

«Ждем! Конечно ждем! Зачем мы тогда сюда пришли? Вот, буксирчик. Он будет называться «Карасик», — восторженно рассказал мальчик.

«Вальс буксиров» в Петербурге каждый год притягивает тысячи туристов. Грубые суда, которые раньше помогали маневрировать крупным кораблям, в этот день становятся хрупкими танцорами, завораживающими как местных жителей, так и гостей города.

«Мы пришли вообще в восторг. Мы первый раз смотрели на это шоу. В финале струи воды кружились! Мы не ожидали, что будет такой фееричный финал», — поделилась впечатлениями Евгения, туристка из Таганрога.

Фестиваль ледоколов и «Вальс буксиров» — часть масштабного открытия туристического сезона в Санкт-Петербурге. Председатель комитета по туризму Сергей Корнеев рассказал, что для гостей Северной столицы подготовлена разнообразная программа мероприятий.

«Мы показываем, что в Петербург, на Северо-Запад, можно приезжать не один раз. Очень много граней у нашего города. Это и столица водного туризма, это и море, и большая ледово-арктическая история, и соответствующие маршруты. Это и событийные мероприятия, и оздоровительный туризм», — пояснил он.

Положительные впечатления от водного шоу остались даже у тех, кто пропустил представление. Ледоколы на петербургской набережной стали идеальным фоном для многочисленных фотографий.