ФАН показывает невероятные кадры с фестиваля воздушных шаров у Белой скалы в Крыму

Белогорск, 2 мая. В Крыму проходит фестиваль воздухоплавания «Крымское небо», который ежедневно собирает спортсменов и тысячи зрителей со всей России. Мероприятие продлится до 5 мая, место проведения — Белогорск, где находится одна из достопримечательностей полуострова — Белая скала. Как сообщили организаторы фестиваля, каждый день шары будут подниматься в воздух, но только при хороших погодных условиях, от которых многое зависит, передает корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Примечательно, что во многих российских регионах воздушные шары движутся по направлению ветра, но Республика Крым в этом вопросе уникальна тем, что на полуострове совсем иная роза ветров. За счет этого воздухоплаватели могут вернуться в то же самое место, откуда они вылетели. Лучше всего за фестивалем было наблюдать с Белой скалы, как и поступили многие люди.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Виды оттуда открываются невероятные, особенно в сочетании с воздушными шарами, на фоне которых многие люди устроили себе фотосессии.

«Это, по-моему, уже седьмой фестиваль, который здесь проходит. Мы с мужем посетили каждый из них, потому что здесь очень красиво и хочется возвращаться сюда снова и снова. Думаю, вы и сами понимаете, почему здесь так много людей — со скалы видны просторы Крыма: леса, горы, реки и, конечно же, яркие воздушные шары. Девочкам, которые сюда поедут, могу посоветовать брать с собой несколько разноцветных и ярких платьев — тогда у вас получатся прекрасные фотографии», — рассказала в комментарии ФАН Анастасия, жительница Севастополя.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что из Севастополя стартовал удивительный пробег ретроавтомобилей.