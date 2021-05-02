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ФАН показывает невероятные кадры с фестиваля воздушных шаров у Белой скалы в Крыму

Общество
ФАН показывает невероятные кадры с фестиваля воздушных шаров у Белой скалы в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Белогорск, 2 мая. В Крыму проходит фестиваль воздухоплавания «Крымское небо», который ежедневно собирает спортсменов и тысячи зрителей со всей России. Мероприятие продлится до 5 мая, место проведения — Белогорск, где находится одна из достопримечательностей полуострова — Белая скала. Как сообщили организаторы фестиваля, каждый день шары будут подниматься в воздух, но только при хороших погодных условиях, от которых многое зависит, передает корреспондент ФАН.

В Крыму показали невероятные фото и видео с фестиваля воздушных шаров у Белой скалы
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев
Примечательно, что во многих российских регионах воздушные шары движутся по направлению ветра, но Республика Крым в этом вопросе уникальна тем, что на полуострове совсем иная роза ветров. За счет этого воздухоплаватели могут вернуться в то же самое место, откуда они вылетели. Лучше всего за фестивалем было наблюдать с Белой скалы, как и поступили многие люди.

В Крыму показали невероятные фото и видео с фестиваля воздушных шаров у Белой скалы
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Виды оттуда открываются невероятные, особенно в сочетании с воздушными шарами, на фоне которых многие люди устроили себе фотосессии.

«Это, по-моему, уже седьмой фестиваль, который здесь проходит. Мы с мужем посетили каждый из них, потому что здесь очень красиво и хочется возвращаться сюда снова и снова. Думаю, вы и сами понимаете, почему здесь так много людей — со скалы видны просторы Крыма: леса, горы, реки и, конечно же, яркие воздушные шары. Девочкам, которые сюда поедут, могу посоветовать брать с собой несколько разноцветных и ярких платьев — тогда у вас получатся прекрасные фотографии», — рассказала в комментарии ФАН Анастасия, жительница Севастополя.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что из Севастополя стартовал удивительный пробег ретроавтомобилей.

крым
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