Разработка ученых из США поможет идентифицировать вирусы с помощью фонарика смартфона

Массачусетс, 2 мая. Сейчас обнаружить вирус можно лишь с использованием габаритных оптических приборов. Американские исследователи предложили способ, позволяющий создавать специальные нанофонарики.

Мощный нанофонарик разработали ученые из Массачусетского технологического института. Он создан на специальном чипе, который делает возможным обнаружение вирусов и других микроскопических объектов. С помощью света можно идентифицировать тот или иной материал, так как свойства различных веществ взаимодействуют с ним разным образом.

Для анализа воздействия обычно используются спектрометры, но они довольно большие. Авторы разработки при помощи компьютерного моделирования смогли создать небольшой фонарик для идентификации объектов. Основной идеей ученых является переход к промышленному производству.

Ранее ученый из Канады спрогнозировал, что смартфоны можно будет заменить контактными линзами. В Калифорнии эксперты работают над созданием линз со встроенным ЖК-дисплеем, который будет отображать различную информацию, например, телефонные уведомления.