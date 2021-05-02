Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:12
Происшествия
Дети нашли мину на западе Москвы
20:12
Политика
Сенатор Джабаров назвал G7 застойной организацией
20:12
Общество
Четверть россиян после перенесенного COVID-19 сталкиваются с осложнениями
20:10
Происшествия
Житель Ставрополья угрожал молотком незнакомой женщине
20:10
Экономика
Минстрой РФ предложил способ снижения стоимости жилья
20:09
Армия
Главнокомандующий ВМФ России принял участие в пасхальной литургии в Санкт-Петербурге
20:08
Политика
Политолог Сытин спровоцировал скандал на шоу «Место встречи» из-за русских женщин
20:05
Экономика
На развитие туризма в России привлекут более 500 млрд рублей инвестиций
20:05
Весь мир
Республиканцы в США хотят штрафовать соцсети за блокировку политиков
20:05
Происшествия
Рабочий погиб после падения с 16-го этажа на стройке в Екатеринбурге
20:04
Весь мир
2 миллиарда в день: сколько заработали миллиардеры в первые сто дней Байдена
20:02
Армия
В США сообщили о провальных испытаниях новой системы противоракетной обороны
20:00
Общество
Московские городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
20:00
Весь мир
НАТО увеличивает количество истребителей у границ России
20:00
Общество
«Русские сезоны» дадут Пасхальный концерт с участием Московского Синодального хора
20:00
Украина
Украинский политик описал ситуацию в стране фразой из повести «Собачье сердце»
19:57
Происшествия
Китаец издевался над женой и заставлял жить со свиньями
19:55
Технологии
Роботы-дворники начали свою работу на улицах Хельсинки
19:53
Шоу-бизнес
Принц Чарльз все еще злится на принца Гарри и Меган Маркл из-за скандального интервью
19:53
Общество
Петербуржцев предупредили о скором похолодании
Все новости

Экс-депутат Рады Журавко порадовался за Савченко, уехавшую жить в деревню

  /   Обновлено: 02 мая 2021 19:39
Политика
Экс-депутат Рады Журавко порадовался за Савченко, уехавшую жить в деревню
facebook.com  /  avzhuravko

Херсон, 2 мая. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал новость, что его экс-коллега Надежда Савченко уехала жить в деревню.

По словам Журавко, фотографии, где Савченко доит коров и занимается домашним хозяйством, не могут его не радовать.

«Сразу видно — человек на своем месте. К ней бы в компанию еще Порошенко, Яценюка и всю эту братию. Тогда бы и Украина стала аграрной сверхдержавой, и толку было бы больше», — написал экс-нардеп в Telegram-канале.

В комментариях к посту подписчики Журавко отметили, что это «крутой поворот» в жизни экс-депутата Рады.

Ранее стало известно, что Надежда Савченко предпочла политике жизнь в деревне. Теперь она доит коров, поит теленка и выращивает рассаду в теплице.

украина Савченко журавко
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 150668 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 53808 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 36510 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 32895 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 29681 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Журавко порадовался за Савченко, уехавшую жить в деревню
Рейтинг@Mail.ru