Экс-депутат Рады Журавко порадовался за Савченко, уехавшую жить в деревню

Херсон, 2 мая. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал новость, что его экс-коллега Надежда Савченко уехала жить в деревню.

По словам Журавко, фотографии, где Савченко доит коров и занимается домашним хозяйством, не могут его не радовать.

«Сразу видно — человек на своем месте. К ней бы в компанию еще Порошенко, Яценюка и всю эту братию. Тогда бы и Украина стала аграрной сверхдержавой, и толку было бы больше», — написал экс-нардеп в Telegram-канале.

В комментариях к посту подписчики Журавко отметили, что это «крутой поворот» в жизни экс-депутата Рады.

Ранее стало известно, что Надежда Савченко предпочла политике жизнь в деревне. Теперь она доит коров, поит теленка и выращивает рассаду в теплице.