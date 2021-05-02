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Хиллари Клинтон посоветовала Вашингтону искать точки соприкосновения с РФ

  /   Обновлено: 02 мая 2021 19:04
Политика
Хиллари Клинтон посоветовала Вашингтону искать точки соприкосновения с РФ
flickr.com  /  Gage Skidmore

Джорджия, 2 мая. Бывший госсекретарь США предложила Вашингтону не только сдерживать «зловредную деятельность» Москвы, но и попытаться с ней сотрудничать.

Клинтон сообщила, что она поддерживает нынешний курс Администрации президента США Джо Байдена по отношению к России. Об этом она заявила в интервью CNN. Однако Вашингтону следует также искать точки соприкосновения с Москвой в таких сферах, как борьба с глобальным потеплением или в вопросе по иранской ядерной сделке.

«Мы всегда должны быть готовы искать точки соприкосновения, если таковые найдутся», — ответила Клинтон.

Ранее обозреватели американского издания The National Interest (NI) сообщили, чем может обернуться давление Вашингтона на Россию и Китай.

Хиллари Клинтон россия сша
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