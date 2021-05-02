Автоэксперты нашли схожий с «Нивой» внедорожник от Fiat

Москва, 2 мая. Компания Fiat в 1970-е годы разработала собственный внедорожник — Campagnola. Эксперты выяснили, что его роднит с российской «Нивой».

Для своего времени ВАЗ-2121 стал уникальным автомобилем и даже основал новый класс внедорожников с несущим кузовом и без рамы. Однако малоизвестен факт, что у родственного Волжскому автозаводу итальянского бренда Fiat в 1970-х годах был собственный «проходимец» — Fiat 1107A Nuova Campagnola. При ближайшем рассмотрении между моделями можно увидеть немало сходства, сообщает портал «За рулем».

На этапе проектирования второго поколения внедорожника итальянские конструкторы отказались от рамы в пользу мощного основания кузова. К нему крепились силовой агрегат с трансмиссией и подвески. Авторы статьи задаются вопросом: можно ли считать «Ниву» последователем итальянской машины?

«Едва ли! Nuova Campagnola с бензиновым 2-литровым 80-сильным мотором дебютировала в 1974 году. Но ведь еще в 1971 году существовал прототип ВАЗ-Э2121, и он был совсем другим», — делается вывод в статье.

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