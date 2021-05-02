Одесский марш националистов назвали позором в Госдуме РФ

Москва, 2 мая. Шествие украинских радикалов в годовщину трагических событий в Одессе — это позор для Украины, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Киевский режим продолжает использовать националистов в качестве инструмента запугивания жителей Одессы, отметила она. Об этом говорит тот факт, что марш прошел при поддержке подразделений МВД Украины, уточнила Панина.

«Шокирует своим цинизмом то, что коллективный Запад на этом фоне выдает нынешнюю Украину за «демократическое» и «правовое» государство», — сказала член комитета Госдумы.

Ранее националисты из разных организаций провели так называемый «марш защитников» в годовщину трагедии в Одессе, когда во время пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек.