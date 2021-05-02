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Вооруженный "Калибрами" фрегат ВМФ России "Адмирал Макаров" вошел в Средиземноморье

Армия
Вооруженный "Калибрами" фрегат ВМФ России "Адмирал Макаров" вошел в Средиземноморье
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 2 мая. Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров" вошел в акваторию Средиземного моря.

Вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» российский корабль сняли на фото жители Турции, когда фрегат проходил через пролив Босфор. Российский боевой корабль сопровождали катера турецкой береговой охраны.

Стоит напомнить, что "Адмирал Макаров" с 2018 по 2020 годы уже трижды выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. В настоящее время там на постоянной основе действует российская эскадра, в составе которой более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.

Ранее сообщалось, что ВМС Дании безуспешно пытались сопроводить отряд военных кораблей ВМФ России в Балтийском море.

средиземное море фрегат вмф россии
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