Три человека попали в больницу после стрельбы в Краснодарском крае

Краснодар, 2 мая. В Кореновске произошла стрельба напротив центрального входа в городской парк по улице Красной. В больницу доставлены три человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, между мужчинами произошел конфликт. Один человек начал стрелять в оппонентов. Троих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители установили всех участников конфликта. Пока предполагаемого стрелка найти не удалось. По предварительной информации, выстрелы производились из травматического пистолета. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Клиентка такси, которую не устроила стоимость поездки, выстрелила в лицо таксисту из травматического пистолета, сообщал ФАН. Инцидент произошел после поездки в аэропорт Большое Савино.