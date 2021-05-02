Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов на МКС с Пасхой

Москва, 2 мая. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, получили поздравление с Пасхой от патриарха Кирилла.

Поздравление прозвучало во время телемоста между МКС и храмом Христа Спасителя. Патриарх Кирилл назвал нынешнюю Пасху особенной, так как верующие должны надеяться, что "напасть пандемии пройдет мимо".

Ранее патриарх возглавил праздничную литургию в храме Христа Спасителя в Москве, куда доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима. В своем пасхальном обращении он пожелал всем духовного здоровья, здравия душевного и телесного, мира и спокойствия.

Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой. В своей речи политик отметила, что подвижническое служение патриарха Кирилла на посту предстоятеля РПЦ способствует духовному развитию общества, а также приумножению великих российских исторических традиций.