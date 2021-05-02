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Следствие просит арестовать еще одного участника ДТП с погибшими детьми на Ставрополье

  /   Обновлено: 02 мая 2021 18:38
Происшествия
Следствие просит арестовать еще одного участника ДТП с погибшими детьми на Ставрополье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ставрополь, 2 мая. Следственные органы ходатайствуют об аресте водителя микроавтобуса после аварии с погибшими детьми возле хутора Ямки. Суд продлил ему срок задержания на 72 часа. 

Юридическая инстанция полагает, что обращение стороны защиты является обоснованным. Поэтому фигурант уголовного дела пробудет в следственном изоляторе до 5 мая 2021 года.

Водителя легкового автомобиля, как еще одного участника смертельной аварии, отправили под стражу до 30 июня, сообщало Федеральное агентство новостей. По предварительным данным, мужчина за рулем микроавтобуса перевозил детскую баскетбольную команду, не оценил опасность маневра при обгоне и спровоцировал аварию. Погибли пятеро детей, всего в салоне находились 18 спортсменов.

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