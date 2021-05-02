Мужчину с коммунистической символикой задержали в Одессе

Одесса, 2 мая. Главное управление Нацполиции по Одесской области сообщает о задержании мужчины, который был в одежде с изображением коммунистической символики.

Мужчину задержали на Колонтаевской улице, сейчас он находится в отделении милиции, где дает показания. Сведения о нем правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что украинские националисты и радикалы провели 2 мая в Одессе марш в годовщину трагедии в Доме профсоюзов. Участники митинга собрались на Соборной площади, прошли по улице Дерибасовской в парк Шевченко. Колонну людей сопровождала полиция, дороги на время марша перекрыли.

Утром жители Одессы возложили цветы в память о жертвах событий 2014 года, в результате которых погибло 48 человек, пострадали 240.