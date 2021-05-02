Россиянам дали советы по выплате ипотеки в случае потери работы

Москва, 2 мая. Рекомендации по взаимодействию с кредитной организацией дала Людмила Никифорова, специалист по жилищному праву.

Если человек лишился работы, банк обратит внимание на причину, из-за которой был потерян доход. При увольнении заемщика по собственному желанию у государства не будет способов защитить его. В таком случае можно реструктуризировать кредит, на время переехать к родственникам и начать сдавать квартиру либо продать ее, цитирует эксперта ИА REGNUM.

Если же гражданин лишился рабочего места поневоле, есть возможность оформить ипотечные каникулы. Это отсрочка от ипотечных платежей на период не более шести месяцев. Она доступна, если размер кредита не превышает установленный лимит, заемщик не имеет другого жилья, а условия договора не менялись по его требованию, отметила Никифорова.

СМИ ранее сообщали о возможности появления ипотеки под 5% годовых. Ее предполагается распространить на россиян в возрасте до 40 лет, имеющих первенца.