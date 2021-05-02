Шоу «Маска» могут продлить на третий сезон

Москва, 2 мая. Ведущий самого интригующего шоу НТВ «Маска» Вячеслав Макаров намекнул на возможность выхода третьего сезона и подогрел интерес к финалу, назвав его грандиозным.

Второй сезон музыкального проекта завершится 2 мая с выходом финальной серии шоу. За главный приз поборются четверо оставшихся участников: Лама, Крокодил, Заяц и Змея. Скрывающиеся под костюмами артисты будут раскрыты в воскресенье вечером.

Ведущий проекта Макаров в Instagram выразил сожаление, что «Маска» заканчивается, но намекнул фанатам, что они, вероятно, смогут насладиться программой уже в следующем году. Таким образом он обнадежил поклонников, что шоу могут продлить на третий сезон.

«Все. Наша сказка подходит к своему логическому завершению. И мы будем прощаться с вами, я надеюсь, уже до следующего года», – обратился к фанатам ведущий.

Макаров пообещал, что свежий выпуск «Маски» будет грандиозным и полным эмоций. Таким же мнением поделилась певица Валерия, сидящая в жюри проекта. Она показала фото со съемок финала, где на лицах судей изображено неподдельное удивление.