Волочкова поздравила подписчиков с Пасхой снимком в бикини

Мале, 2 мая. Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова поздравила своих подписчиков с Пасхой, опубликовав откровенный снимок со своим новым возлюбленным.

Майские праздники артистка проводит в компании возлюбленного по имени Олег на берегу Индийского океана. Волочкова заверяет своих поклонников, что на райском острове с белым песочком она чувствует себя по-настоящему счастливой.

Во время очередного отпуска балерина не забыла и о православном празднике. В честь Пасхи артистка опубликовала снимок со спиной своего избранника и обратилась к фолловерам.

«Поздравляем с этими светлыми праздничными днями! Радости вам, счастья, любви и истинных благ! В таком раю, в который мы вновь вернулись, каждый день — праздник!» — сообщила Волочкова.

Некоторые фолловеры артистки посчитали фотографию неуместной для такого текстового содержания. Артистку осудили за то, что в честь праздника она выложила снимок в откровенном купальнике.

«Бикини и Пасха, Анастасия, вам должно быть стыдно»; «Спасибо конечно... но лучше бы для такого дела оделись»; «И вас с праздником, счастья и любви», — отметили подписчики артистки.

Бывшая балерина Большого театра во время отпуска постоянно выкладывает новые снимки. Недавно она похвасталась откровенной фотографией в бикини мандаринового цвета. Фолловеры уверены, что их кумир заметно похорошела после появления в ее жизни загадочного Олега.