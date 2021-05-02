Военные ЗВО РФ вышли на субботники в честь Дня Весны и Труда в нескольких областях

Москва, 2 мая. Более трех тысяч военнослужащих Западного военного округа и членов их семей вышли на субботники в День Весны и Труда в нескольких областях России, передает пресс-служба ЗВО.

Мероприятие состоялось на территориях воинских частей, военных городков, а также в располагающихся неподалеку парках, лесах и садах. Военнослужащие благоустроили детские площадки, окрасили лавочки и ограждения, побелили бордюры и деревья.

Также в данной акции поучаствовали члены детско-юношеской военно-патриотической организации «Юнармия» и кадетских училищ. Субботники состоялись в Курской, Белгородской, Воронежской, Московской, Брянской и Смоленской областях.

В это же время стало известно, что военнослужащие ЗВО приняли участие в пасхальном крестном ходе в Балтийске.