Экс-участница «ВИА Гры» назвала слова Поляковой о приставаниях Меладзе шуткой

Москва, 2 мая. Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская заступилась за продюсера Константина Меладзе, которого недавно обвинили в харассменте. Она назвала заявления Ольги Поляковой шуткой.

Грановская в интервью Пятому каналу призналась, что скорее всего певица Ольга Полякова использовала обвинения Константина Меладзе в приставаниях на волне хайпа для дополнительного пиара. По ее словам, звезда часто использует юмор и иронию в выражениях, так что верить ей не стоит.

Она встала на защиту продюсера, заметив, что у всех артистов слишком хорошо развито воображение, и искать причины, почему они поступили так, а не иначе, просто не стоит.

«Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я не думаю, что эти слова стоит воспринимать всерьез», — объяснила Грановская.

При этом она отметила, что саму Полякову знает плохо, а значит не будет опровергать ее слова. Однако она уверена, что Константин Меладзе никогда бы не пошел на такой шаг. Грановская заявила, что отец шестерых детей и харассмент — это «абсолютно противоположные вещи».

О порядочности известного продюсера раньше высказался журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. Он пошутил, что теперь стоит опросить каждую солистку «ВИА Гры», получившую славу после работы с композитором. Звезда сожалеет, что люди больше верят юным девушкам, жаждущим славы, чем правде.