Сладкая жизнь: в России отмечают День кондитера

Для любителей сладкого 3 мая — не самый обычный день. Ведь в России и странах постсоветского пространства отмечается День кондитера.

В отличие от Международного дня поваров, который специалисты в сфере гастрономии празднуют 20 октября, сегодняшний день — праздник профессионалов, чье мастерство куда тоньше и изысканнее.

Кулинары бьются над тем, как вкусно и сытно накормить голодного человека, когда как перед кондитером стоит задача иного толка. Разнообразные десерты и выпечку мы относим скорее к приятным удовольствиям, нежели способу удовлетворить базовую потребность в питательной еде.

Говорят, что у истинных сладкоежек всегда есть место для десерта, ведь он отправляется не в желудок, а в самое сердце. Поэтому и задача у кондитера стоит посложнее: сегодня ему приходится не просто стряпать и печь, а быть технологом, художником и скульптором в одном лице. А в наше время, когда многие люди придерживаются правил здорового питания, приходится подстраиваться под тенденции и находить баланс между вкусными и полезными сладостями.

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Сладкая история

Стоит сказать, что прародители десертов не были вредными. Так, первые конфеты, появившиеся в Египте, представляли собой финики, сваренные в меду. На Востоке альтернативой финикам становились инжир, орехи или сухофрукты. Сегодня такой деликатес с уверенностью может оказаться на магазинной полке с фитнес-продуктами.

С появлением сахара в кондитерском деле случилась настоящая революция, однако долгое время продукт оставался дорогим удовольствием. Интересно, что само слово «кондитер» напрямую отсылает нас к этому продукту: итальянский глагол «кандиере» означает «варить в сахаре».

Еще один поворотный момент в кулинарном искусстве связывают с доставкой шоколада из Мексики в Европу. Долгое время европейцы употребляли его в виде горячего напитка, пока французы не начали покрывать вкусной глазурью пирожные и фрукты.

В России сладкие лакомства долгое время были недоступны простому народу, а как таковая история кондитерского производства началась лишь с приходом к власти Петра I. Тогда в страну начали попадать новые рецепты и приезжать мастера. В середине XIX века у нас появились и первые шоколадные фабрики, а к началу следующего столетия в стране насчитывалось уже более 140 кондитерских.

В 1932 году в СССР был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности, что ознаменовало новую веху в развитии сладкого дела. Считается, что именно это событие и послужило основанием для сегодняшнего праздника.

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Традиции праздника

Отметить вкусный день можно самым очевидным способом — полакомиться любимыми десертами. Если же душа к таким лакомствам не лежит, то можно порадовать пирожными, конфетами или свежей выпечкой знакомого сладкоежку.

А если в вашем окружении есть человек, мечтающий овладеть кондитерским искусством, то приятным подарком для него станут кулинарные инструменты, сертификат в профессиональный магазин или же посещение тематического мастер-класса или профессионального курса.

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Интересные факты о десертах

Еще несколько столетий назад тортом называли круглый хлеб — толстую лепешку, которая хорошо пропекалась с обеих сторон.

Чтобы приснился суженый, русские незамужние девушки клали под подушку расческу, а англичанки — кусочек фруктового торта.

Согласно легенде, первый круассан был приготовлен венским пекарем Питером Вендлером, когда он решил поэкспериментировать в честь неудавшейся турецкой осады.

Слово «конфеты» переводится с латыни как «приготовленное снадобье». В XVI веке засахаренные фрукты и ягоды продавали в аптеках для лечебных целей.

В 2011 году московские кондитеры создали самый длинный в мире леденец, длина которого составила 20 метров.

Чупа-чупс — единственная конфета, которая побывала в космосе в 1995 году. А знаменитый логотип для упаковки сладости нарисовал Сальвадор Дали.

Капкейки были так названы из-за особенностей технологии приготовления: десерт выпекали в чашках, которые в английском языке называются «cup» (кап).

Самой отвратительной конфетой стал мармеладный горошек BeanBoozled. Производители вдохновились сагой о Гарри Поттере и выпустили набор из конфет с не самыми приятными вкусами: тухлые яйца и запах скунса мало кому может понравиться.