Москва, 2 мая. Сторонники осужденного блогера Алексея Навального продолжают собирать данные россиян после скандала с недавней утечкой личной информации.

Бывший координатор штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова планирует собирать данные жителей города с целью выдвинуться на выборах в Законодательное собрание города.

Желающие помочь должны предоставить ей имя, фамилию, электронную почту, соцсети и постоянную регистрацию, передает «ПолитЭксперт». Юрист ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь планирует выдвинуться на выборах в Госдуму РФ, в связи с чем также собирает информацию о россиянах.

Предыдущие сборы данных с информацией о желающих выйти на незаконный митинг закончились крупной утечкой. «Слив» произошел по вине сотрудников ФБК. Не дождавшись окончания предыдущего скандала, было объявлено о начале новой кампании по созданию списков со сведениями о россиянах. Подобные заявления звучат на фоне подозрения структур Навального в экстремизме. Новая утечка может привести к самым серьезным последствиям — списки могут быть переданы иностранным спецслужбам или структурам, специализирующимся на России.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло ранее рассказал, что будет с соратниками осужденного блогера после закрытия сети штабов.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.