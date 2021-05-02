Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 18:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Армия
Минобороны РФ провело спортивный праздник для военнослужащих в Приднестровье
18:42
Экономика
Перечислены риски заключения бессрочного соглашения ОПЕК+
18:36
Армия
Жапаров заявил об угрозе целостности Киргизии из-за конфликта на границе с Таджикистаном
18:35
Происшествия
Три человека попали в больницу после стрельбы в Краснодарском крае
18:34
Армия
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов на МКС с Пасхой
18:34
Происшествия
Следствие просит арестовать еще одного участника ДТП с погибшими детьми на Ставрополье
18:33
Украина
Мужчину с коммунистической символикой задержали в Одессе
18:33
Экономика
Россиянам дали советы по выплате ипотеки в случае потери работы
18:33
Шоу-бизнес
Шоу «Маска» могут продлить на третий сезон
18:33
Шоу-бизнес
Волочкова поздравила подписчиков с Пасхой снимком в бикини
18:31
Общество
Пополнение в семействе ящериц: огненных сцинков в тульском экзотариуме стало больше
18:30
Армия
Военные ЗВО РФ вышли на субботники в честь Дня Весны и Труда в нескольких областях
18:30
Шоу-бизнес
Экс-участница «ВИА Гры» назвала слова Поляковой о приставаниях Меладзе шуткой
18:28
Общество
Сбор данных о россиянах соратниками блогера Навального чреват серьезными последствиями
18:27
Армия
Военнослужащие ВС России отреставрировали мемориальный комплекс героев ВОВ в Приднестровье
18:27
Происшествия
В Самаре мужчина избил в лифте подростка
18:26
Армия
Польский генерал сравнил учения на «российском фронте» с «самоликвидацией»
18:25
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Ира Пингвинова показала лицо пятимесячной дочери
18:25
Спорт
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»
18:23
Политика
Пушков выразил недовольство реакцией ПАСЕ на трагедию 2014 года в Одессе
Все новости

Сбор данных о россиянах соратниками блогера Навального чреват серьезными последствиями

Общество
Сбор данных о россиянах соратниками блогера Навального чреват серьезными последствиями
instagram.com  /  @navalny

Москва, 2 мая. Сторонники осужденного блогера Алексея Навального продолжают собирать данные россиян после скандала с недавней утечкой личной информации.

Бывший координатор штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова планирует собирать данные жителей города с целью выдвинуться на выборах в Законодательное собрание города.

Желающие помочь должны предоставить ей имя, фамилию, электронную почту, соцсети и постоянную регистрацию, передает «ПолитЭксперт». Юрист ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь планирует выдвинуться на выборах в Госдуму РФ, в связи с чем также собирает информацию о россиянах.

Предыдущие сборы данных с информацией о желающих выйти на незаконный митинг закончились крупной утечкой. «Слив» произошел по вине сотрудников ФБК. Не дождавшись окончания предыдущего скандала, было объявлено о начале новой кампании по созданию списков со сведениями о россиянах. Подобные заявления звучат на фоне подозрения структур Навального в экстремизме. Новая утечка может привести к самым серьезным последствиям — списки могут быть переданы иностранным спецслужбам или структурам, специализирующимся на России.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло ранее рассказал, что будет с соратниками осужденного блогера после закрытия сети штабов.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный утечка сбор данных
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 140096 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 46875 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 31356 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 30914 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления
Общество 23980 1 мая 2021
Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления
Все новости / Общество / Сбор данных о россиянах соратниками блогера Навального чреват серьезными последствиями
Рейтинг@Mail.ru