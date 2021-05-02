Военнослужащие ВС России отреставрировали мемориальный комплекс героев ВОВ в Приднестровье

Тирасполь, 2 мая. Военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье отремонтировали расположенный на территории военного городка мемориал Воинской Славы.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в облагораживании памятников.

Отмечается, что они выполнили покрасочные, отделочные и другие реставрационные работы. Также для архитектурной подсветки мемориального комплекса военнослужащие установили светодиодные светильники.

Подчеркивается, что личный состав ОГРВ чтит память павших героев в боях за Родину, регулярно облагораживая и посещая мемориалы, увековечивающие память погибших солдат в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что масштабный мемориал в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ открылся на территории парка «Патриот» в Комсомольске-на-Амуре.