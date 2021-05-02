В Самаре мужчина избил в лифте подростка

Самара, 2 мая. В одном из жилых домов молодой мужчина обокрал и избил 15-летнего подростка.

Инцидент произошел на улице Краснодонской. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение, а местные жители опубликовали ролик в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина быстро зашел в лифт следом за мальчиком и начал наносить удары после закрытия дверей. Повалив подростка на пол, злоумышленник начал избивать его ногами. Обшарив карманы школьника, мужчина отобрал телефон и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт нападения, информации о задержании злоумышленника пока не поступало.

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