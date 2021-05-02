Польский генерал сравнил учения на «российском фронте» с «самоликвидацией»

Варшава, 2 мая. Польский генерал Вальдемар Скшипчак скептически высказался о прошедших в Польше учениях НАТО на «российском фронте», сравнив их с «самоликвидацией».

Уже многие годы военные эксперты из Польши дискутируют о том, должны ли предназначенные для пехоты боевые машины иметь возможность преодолевать водные преграды. Сам генерал заявил, что, по его мнению, техника обязательно должна обладать такой способностью.

Скшипчак утверждает, что для успешного маневрирования на местном театре военных действий обязательным условием является оперативное преодоление густой сети рек и каналов. По мнению специалиста, эту проблему особенно остро продемонстрировали учения НАТО «Анаконда-2016», проводимые на так называемом «российском фронте».

Тогда для преодоления реки, американские БТР Stryker погрузили на паромы. Подобные маневры эксперт подверг жесткой критике.

«Это была почти самоликвидация. Беспомощный перевозчик – это отличная цель, это же букварь тактики», – сокрушается генерал.

Также Скшипчак отметил, что возможностью самостоятельно преодолевать водные преграды обладает очень ограниченное количество государств Альянса. В случае реального военного конфликта с Россией этот фактор может стать решающим.

Ранее сообщалось, что долгий простой оставил ВМС Польши без единственной подлодки.