Экс-участница «Дома-2» Ира Пингвинова показала лицо пятимесячной дочери

Москва, 2 мая. Бывшая участница реалити «Дом-2» Ирина Пингвинова наконец-то показала лицо дочери Миланы, тем самым удовлетворив желание ее подписчиков взглянуть на малышку.

Ирина Пингвинова родила Милану 29 ноября 2020 года, буквально на днях девочке исполнилось пять месяцев. По этому случаю экс-участница телестройки решила начать постепенно знакомить своих подписчиков с дочерью. Прежде звезда шоу «Дом-2» публиковала фото малышки со спины, скрывая внешность ребенка. Но теперь она продемонстрировала фолловерам лицо дочери, разместив фото в Stories.

«Я начинаю знакомить вас с моей малышкой, для меня это очень волнительно. (...) И скоро я покажу, какая она сейчас, как мы выросли, сколько всего умеем и как сильно друг друга любим», — написала Пингвинова в посте.

Незадолго до родов Ирина Пингвинова рассталась со своим возлюбленным, отцом Миланы и бывшим участником телепроекта Дмитрием Чайковым. По словам девушки, экс-бойфренд не горит желанием общаться с дочерью.

Шоу «Дом-2», которое шло в эфире ТНТ более 16 лет, было обречено на провал после закрытия на канале. К удивлению многих, оно показывает отличные рейтинги на «Ю», где теперь выходит с 19 апреля.