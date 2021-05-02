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Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»

  /   Обновлено: 02 мая 2021 18:35
Спорт
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»
flickr.com  /  @Matthew Bloomfield

Манчестер, 2 мая. Несколько сотен болельщиков «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста перед игрой 34-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Фанаты английского «Манчестер Юнайтед» устроили новую акцию протеста, выразив недовольство владельцами клуба перед матчем АПЛ против «Ливерпуля». Болельщики «красных дьяволов» сломали ограду и выбежали на поле стадиона «Олд Траффорд». Они зажгли файеры и скандировали в адрес семьи Глейзеров. Часть фанатов «Манчестер Юнайтед» были задержаны правоохранителями.

Стоит отметить, что поклонники английского клуба выражали недовольство Глейзерами и прежде. Они устроили акцию протеста у стадиона после того, как «Манчестер Юнайтед» объявил о вступлении в Суперлигу Европы.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» может досрочно стать чемпионом Англии по футболу. Для этого «Манчестер Юнайтед» должен проиграть «Ливерпулю».

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