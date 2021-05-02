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Пушков выразил недовольство реакцией ПАСЕ на трагедию 2014 года в Одессе

Политика
Пушков выразил недовольство реакцией ПАСЕ на трагедию 2014 года в Одессе
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 2 мая. Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы долго молчало, прежде чем призвать к расследованию убийств в одесском Доме профсоюзов. Об этом высказался сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации прокомментировал трагедию 2014 года, когда украинские радикалы подожгли здание Дома профсоюзов в Одессе. Именно Пушков, как глава российской делегации, отправил фотографии жертв в Президентский Комитет ПАСЕ, куда входят председатель ассамблеи, главы всех фракций и генеральный секретарь. Сенатор потребовал самой жесткой и определенной реакции на массовое убийство.

«Руководство ПАСЕ долго молчало и в итоге вяло и неохотно призвало к расследованию», — написал Пушков в Telegram-канале.

Украинская делегация не подверглась санкциям, уточнил сенатор. Расследование не проводилось и это все, что нужно знать о ПАСЕ, заключил Пушков.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ранее призвала Совет Европы и ОБСЕ наказать виновных в трагедии. По ее мнению, необходимо провести беспристрастное расследование.

одесса пушков пасе
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