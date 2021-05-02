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Звезда «Интернов» Камынина рассказала об интимных сценах с Ефремовым

Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Камынина рассказала об интимных сценах с Ефремовым
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 2 мая. Звезда популярного ситкома «Интерны» Светлана Камынина рассказала о сложностях актерской профессии и об особенностях работы с актером Михаилом Ефремовым.

Знаменитость поделилась опытом своей работы на примере сериала «Полет», который вышел на российские экраны 25 января. Актриса сыграла судью Ольгу, которая настолько ненавидит своего бывшего мужа в исполнении Михаила Ефремова, что периодически предается с ним интимной близости.

Камынина рассказала, что во время съемок сексуальных сцен с участием Ефремова ей помогал комический талант. Она отметила, что такая сложная роль стала для нее своеобразным подарком.

«Такие драматические роли нечасто удается сыграть. Материал был неординарный. Травматично ли это для актера? Мы за этим и идем в профессию. «Счастливые, самодостаточные люди, все у них хорошо» — это неинтересно. Обязательно должен быть конфликт, герой должен что-то преодолевать», — поделилась звезда в интервью для издания Teleprogramma.pro.

В сериале Ефремов играет персонажа, который в нетрезвом состоянии попадает в аварию, приведшую к трагичным последствиям. Камынина подчеркнула, что актерство — мистическая профессия, и такие совпадения не редкость.

«Когда я смотрела сериал, у меня был шок во время сцены под дождем, где я говорю персонажу Михаила: «Повторяй за мной: я сел за руль в пьяном состоянии, я убил вашего сына». Я не знаю, как это все объяснить, — то, что это произошло с Михаилом после этих съемок, и то, что это все очень странно», — подчеркнула артистка.

Напомним, Ефремов совершил ДТП в Москве летом 2020 года, сев за руль пьяным. По его вине погиб человек. С момента заключения Ефремова под стражу прошло уже почти полгода. Недавно артист рассказал, что наконец-то привык к строгому распорядку. В свободное время он развлекается, посещая разные мероприятия.

ефремов полет интерны Камынина
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