Милонов подверг критике паству папы римского Франциска

Среди политиков Западной Европы, чинящих препятствия своим народам в получении российской вакцины «Спутник V», достаточно много приверженцев католической веры. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее папа римский Франциск I начал проводить в Ватикане «молитвенный марафон», вознося Господу мольбы о прекращении пандемии коронавируса. Ежедневно в течение мая они будут охватывать категории людей, которые больше всего пострадали от коронавируса: бездомных, бедных, медицинский персонал, всех погибших, а также тех, кто оказался в тяжелом экономическом положении или не смог попрощаться с близкими людьми перед гибелью.

«Некорректно применять понятие «марафон» по отношению к церкви — все-таки оно носит слишком светский характер, — заметил Милонов. — Что же касается идеи папы Франциска весь май устраивать молитвы в честь жертв коронавируса, то должен напомнить, что Русская православная церковь и без всяких «марафонов» каждый день в каждом храме страны в процессе богослужений произносит специальную молитву о прекращении пандемии COVID-19».

По словам парламентария, РПЦ постоянно взывает Бога о помощи, умоляя ослабить страдания всех, кто страдает от коронавируса или вызванных им последствий.

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«Однако наша церковь использует не только слово, но и дело, — подчеркнул депутат. —Традиционно РПЦ пригревает всех страждущих и нуждающихся в ее помощи. Так, например, сегодня, в день Светлой Пасхи, она организовала ряд праздничных мероприятий для детей и их родителей, чтобы побудить их лишний раз посетить церковную территорию и порадоваться воскрешению Христа».

Собеседник ФАН напомнил папе Франциску, что среди его прихожан-католиков есть те, кто имеет власть и не позволяет своим гражданам получить помощь, крайне необходимую в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Эти люди вводят санкции в отношении России и не позволяют ей поставлять свою вакцину в их страны! — заявил Милонов. — Главе католической церкви следовало бы обратиться к ряду правителей, причисляющих себя к его пастве, с просьбой отвлечься от своих политических баталий и нагнетания антироссийской истерии и заняться наконец оказанием помощи своему народу, дав ему возможность прививаться «Спутником V».

Резюмируя, парламентарий отметил, что большинство западных политиков, являясь католиками на словах, на самом деле предпочитают приносить собственных граждан в жертву своим амбициям.