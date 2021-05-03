Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 00:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:40
Происшествия
На участке КАД между развязками с Рябовским и Колтушским пройдут дорожные работы
00:36
Происшествия
Водитель УАЗа сбежал после столкновения с поездом в Подмосковье
00:23
Шоу-бизнес
Имена Зайца, Змеи, Ламы и Крокодила раскрыли в финале шоу «Маска»
00:00
Политика
Милонов подверг критике паству папы римского Франциска
23:57
Политика
Премьер Белоруссии заявил о продолжении поставок нефти из России
23:48
Происшествия
Росгвардейцы спасли петербуржца на неисправном гидроцикле
23:46
Политика
МВД Белоруссии раскрыло подробности дела о госперевороте
23:35
Шоу-бизнес
Выступавший в образе Крокодила певец Jony стал победителем шоу «Маска»
23:31
Общество
Народный артист РФ Олег Вавилов госпитализирован с ишемической атакой
23:22
Спорт
«Сделали как щенков»: Боярский оценил игру «Зенита» с «Локомотивом»
23:02
Политика
Жириновский предложил узаконить титул верховного правителя России
23:00
Общество
«Антимошенник» от МВД: россиян раз и навсегда избавят от телефонных аферистов
22:48
Общество
Французский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении яичницы
22:30
Весь мир
Мир после пандемии: чем Ближний Восток планирует заманивать туристов
22:30
Общество
Приставы начали останавливать должников на дорогах Кубани
22:21
Общество
Жителям центра России пообещали ливни с грозами
22:18
Общество
«ЭпиВакКорона» способна вырабатывать антитела к трем штаммам коронавируса
22:14
Общество
Частная коллекция графики Марка Шагала демонстрируется в музее искусств Калининграда
22:00
Общество
Жители и гости Петербурга пришли в восторг от «Вальса буксиров»
22:00
Общество
ФАН показывает невероятные кадры с фестиваля воздушных шаров у Белой скалы в Крыму
Все новости

Милонов подверг критике паству папы римского Франциска

Политика
Милонов подверг критике паству папы римского Франциска
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Среди политиков Западной Европы, чинящих препятствия своим народам в получении российской вакцины «Спутник V», достаточно много приверженцев католической веры. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее папа римский Франциск I начал проводить в Ватикане «молитвенный марафон», вознося Господу мольбы о прекращении пандемии коронавируса. Ежедневно в течение мая они будут охватывать категории людей, которые больше всего пострадали от коронавируса: бездомных, бедных, медицинский персонал, всех погибших, а также тех, кто оказался в тяжелом экономическом положении или не смог попрощаться с близкими людьми перед гибелью.

«Некорректно применять понятие «марафон» по отношению к церкви — все-таки оно носит слишком светский характер, — заметил Милонов. — Что же касается идеи папы Франциска весь май устраивать молитвы в честь жертв коронавируса, то должен напомнить, что Русская православная церковь и без всяких «марафонов» каждый день в каждом храме страны в процессе богослужений произносит специальную молитву о прекращении пандемии COVID-19».

По словам парламентария, РПЦ постоянно взывает Бога о помощи, умоляя ослабить страдания всех, кто страдает от коронавируса или вызванных им последствий.

Милонов подверг критике паству Папы Римского Франциска
wikipedia.org  / Jeffrey Bruno / CC BY-SA 2.0

«Однако наша церковь использует не только слово, но и дело, — подчеркнул депутат. —Традиционно РПЦ пригревает всех страждущих и нуждающихся в ее помощи. Так, например, сегодня, в день Светлой Пасхи, она организовала ряд праздничных мероприятий для детей и их родителей, чтобы побудить их лишний раз посетить церковную территорию и порадоваться воскрешению Христа».

Собеседник ФАН напомнил папе Франциску, что среди его прихожан-католиков есть те, кто имеет власть и не позволяет своим гражданам получить помощь, крайне необходимую в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Эти люди вводят санкции в отношении России и не позволяют ей поставлять свою вакцину в их страны! — заявил Милонов. — Главе католической церкви следовало бы обратиться к ряду правителей, причисляющих себя к его пастве, с просьбой отвлечься от своих политических баталий и нагнетания антироссийской истерии и заняться наконец оказанием помощи своему народу, дав ему возможность прививаться «Спутником V».

Резюмируя, парламентарий отметил, что большинство западных политиков, являясь католиками на словах, на самом деле предпочитают приносить собственных граждан в жертву своим амбициям.

россия милонов франциск пасха коронавирус covid-19
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 170493 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 67238 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 49123 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 36684 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 32875 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Политика / Милонов подверг критике паству папы римского Франциска
Рейтинг@Mail.ru