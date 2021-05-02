В Минпромторге предлагают расширить список товаров, экспорт которых можно ограничивать

Москва, 2 мая. Стальной прокат, железная руда и ряд похожих товаров могут включить в перечень важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых сможет ограничивать Правительство РФ

Проект постановления, которое бы обеспечивало правовую базу для такого решения, составили в Минпромторге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал проектов нормативно-правовых актов.

Кабмин собирается включить в этот перечень автомобильный бензин, чтобы остановить рост внутренних цен. Кроме этого, в него могут попасть железные концентраты, плоский прокат из железа и нелегированной стали, медные сплавы и алюминиевая проволока.

Перспективу введения запрета на экспорт бензина давно обсуждают в правительстве. Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе ранее рассказал ФАН о своем положительном отношении к инициативе.